Berat Albayrak ile muhalefetin link savaşı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 12:49

Bakan Albayrak’ın link gönderme alışkanlığı, önergeleri geçiştirilen, yönelttikleri soruların cevabını alamayan muhalefet milletvekillerini bezdirdi.

CHP’Lİ TANAL ALBAYRAK’IN LİNK ALIŞKANLIĞINI ÖNERGE YAPTI!

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Albayrak’ın bu sefer soru önergesinin yanıtı olarak kendisine internet sitesi adresi yollamasını engellemek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Tanal, Bakan Berat Albayrak’ın milletvekillerine link yollama alışkanlığını konu edinen bir soru önergesi hazırladı.

Tanal önergesinde, Albayrak’a vekillerin soru önergelerini sadece link göndererek cevaplandırılmasının gerekçesini sordu.

Tanal, “Bundan sonraki süreçte diğer bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi link göndermeden milletvekillerinin soru önergelerini cevaplandıracak mısınız?” sorusunu yöneltti.

ALBAYRAK BİR ÖNERGEYİ LİNKSİZ CEVAPLANDIRACAK MI?

Albayrak’ın CHP’li Tanal’ın bu soru önergesini nasıl yanıtlayacağı merak ediliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

TBMM’nin 27. Yasama Dönemi’nde internet sitesi adresi, link göndermeyerek cevaplandırdığınız soru önergesi var mıdır? Şayet varsa Hazine ve Maliye Bakanı sıfatıyla internet sitesi linki göndermeyerek cevaplandırdığınız soru önergesi sayısı kaçtır?

Milletvekillerinin soru önergelerinin sadece link gönderilerek cevaplandırılmasının gerekçesi nedir?

Milletvekillerinin taleplerini karşılamayan, aradıkları cevaplara ilişkin bilgileri barındırmayan internet sitesi adresi, link gönderme uygulaması, oylarıyla seçildikleri halkı temsil eden milletvekillerinin denetim görevlerini yerine getirmelerini engellemek değil midir?

Bundan sonraki süreçte diğer bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi link göndermeden milletvekillerinin soru önergelerini cevaplandıracak mısınız?