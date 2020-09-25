Berat Albayrak, Terkoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) içerisinde yaşanan kriz ile ilgili yaptığı haber sebebiyle gazetemiz yazarı ve OdaTV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iktidara yakınlığı ile bilinen Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) içerisinde yaşanan krizin perde arkasını haberleştiren gazetemiz yazarı ve OdaTV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Albayrak’ın avukatı tarafından adliyeye sunulan dilekçede söz konusu haberde Bakan Albayrak’a “hakaret edildiği”, haberin “halkı Albayrak’a karşı kışkırtmak için yapıldığı” öne sürüldü.
Dilekçede soruşturmanın “Kamu görevlisine hakaret” suçundan yürütülmesi istendi. OdaTV’de 17 Eylül’de “Erdoğan’ın Saray’a çağırıp fırçaladığı başkan kim?” başlığıyla yayımlanan haberde Hak-İş içerisinde yaşanan krizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girdiği ve parti yönetiminden Hak-İş ile ilgili gelen şikâyetler üzerine Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ı acil olarak Cumhurbaşkanı Sarayı’na çağırdığı belirtilmişti.
Haberde, Berat Albayrak tarafından gündeme getirilen kıdem tazminatı konusunda Hak-İş yönetiminin hükümetin karşısında yer alan sendikalar ile birlikte hareket ettiği yorumu yapılırken, Albayrak’ın bu durumu Cumhurbaşkanı’na taşıyarak Hak-İş yönetimini şikâyet ettiği iddiasına yer verildi. Bakan Albayrak’ın avukatı Özel’in, suç duyurusu dilekçesinde, “Şüphelinin sorumlusu olduğu kurum siyasi çıkarım elde etmeye çalışmıştır” iddiası yer aldı.
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