Berat Albayrak’ın istifası Avrupa manşetlerinde: 'Türkiye ekonomik krizin eşiğinde'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası Avrupa medyasında geniş yer buldu. Türkiye’de haberlerin yayınlanmasından yaklaşık bir saat sonra Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Fransa gazeteleri ve haber siteleri istifayı duyurmaya başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası Avrupa medyasında da yer aldı. Haberlerin başlığında, “Erdoğan'ın, Maliye Bakanı olan damadı istifa etti” ifadeleri kullanıldı.
“YILBAŞINDAN BU YANA TL ERİDİ”
Die Welt gazetesi, istifayı son dakika olarak duyururken, istifanın gerekçelerine ve sağlık sorunlarına değinildi.
Albayrak'ın instagram hesabından istifayı duyurduğunu belirten gazete, “Türk Lirası, geçtiğimiz aylarda dramatik şekilde değer kaybetti. Cuma akşamı, dolar karşısında 8.52'ye geriledi. Yılbaşından bu yana kayıp yüzde 30'u buldu. Kriz nedeniyle Merkez Bankası başkanı görevinden alındı. Piyasalar, yüksek enflasyon ve döviz rezervlerindeki keskin düşüşten korkuyor. Türkiye ekonomik krizin eşiğinde” sözlerini kullandı.
LİRANIN DÜŞÜŞÜ, REZERV SORUN
Stuttgarter Zeitung da benzer başlıkla haberi verdi ve Bakan Albayrak'ın açıkladığı gerekçeleri yayınladı. Aynı şekilde Avusturya medyası, İsviçre ve diğer Avrupa ülkeleri medyası da habere geniş yer ayırdı.
Avrupalı ajansların geçtiği haberler, tüm gazete ve haber siteleri ile kanallarda yer aldı.
Avrupa medyası istifayı, Türk Lirası'nın değerinin düşüşüne, döviz rezervlerinin erimesine ve ekonomik kriz riskine bağladı.
Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması da benzer yorumlara dayandırılıyor. İsviçre medyası da, özellikle Türk Lirası’nın değer kaybı ve son aylarda hızlanan ekonomik çalkantıların üzerinde duruyor.
Kaynak: Sözcü
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