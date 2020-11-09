Berat Albayrak'ın istifasında iddialar: Biden yüzünden mi istifa etti?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa metni yayınladı. Haberin duyulmasının ardından Bloomberg'e konuşan bakanlık kaynakları mesajı doğruladı. Albayrak'ın '' Telefonun kapalı olduğunu'' belirtti. New York Times gazetesi ise "Biden'ın kazanmasının ardından Erdoğan'ın ayarlama yaptığını" öne sürdü.
Berat Albayrak'ın dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden istifa etmesinin ardından, Bloomberg kapsamlı bir haber hazırladı. ABD medya kuruluşuna konuşan kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görevli yetkililer istifanın gerçek olduğunu söyledi. İsmini açıklamak istemeyen yetkili Albayrak’ın Instagram üzerinden yaptığı istifanın gerçek olduğunu söyledi. İsmini açıklamayan yetkili Albayrak’ın Instagram üzerinden istifa etmesine şaşırdığını söyleyerek "Danışmanları bile bu duruma inanamadı, kendisine ulaşmaya çalıştılar ancak bakanın telefonu kapalıydı" dedi.
Bloomberg'te aynı zamanda bakanın Twitter hesabını sildiği ve istifa ile ilgili henüz bir doğrulamanın gelmediği de vurgulandı.
NYT: 'BIDEN SONRASI ERDOĞAN İLİŞKİLERİ AYARLIYOR'
New York Times muhabiri Carlotta Gall imzalı haberinde Albayrak’ın ayrılmasının arkasındaki sebeplerden birinin ABD’deki seçimlerde Joe Biden’ın kazanması olduğu öne sürüldü.
Haberde, Albayrak’ın görevlerinden birinin 45. ABD Başkanı Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump ve damadı ve aynı zamanda danışmanı olan Jareed Kushner ile yakın temasta kalmak olduğunu belirtildi. NY haberinde, “Albayrak’ın görevlerinden biri Beyaz Saray ile ilişkiyi Başkan Trump’ın kızı ve damadı aracılığıyla yürütmekti. Albayrak ve Kushner, WhatsApp ve resmi olmayan yeni nesil iletişim teknolojileri üzerinden iletişimi yürütüyordu. Bu sayede resmi protokolü geçebiliyorlardı. Bu durum Albayrak’ın geçen yıl Oval Ofis’te Trump’la bir toplantı yapmasının da önünü açtığı" öne sürüldü.
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