Berat Albayrak'tan günler sonra ilk paylaşım

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:33

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ettiğini açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" dedi.

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