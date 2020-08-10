Berat Albayrak'tan günler sonra ilk paylaşım

Dolar ve Altın baş döndüren yükselişle rekorlar kırarken gözler Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı aramıştı. Berat Albayrak günler sonra sessizliğini bozdu ve sosyal medyada paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:33
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ettiğini açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" dedi.

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