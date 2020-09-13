Berber tartışmasında son: Avukatlarımız gerekeni yapacak

13 Eylül 2020 Pazar, 13:35

Altındağ Meclis Üyesi AKP’li Sinan Burhan'ın berberlere yapılan yardımların yerine ulaşmadığı iddialarını dile getirmesinin ardından büyük tartışma yaşanmıştı. Başkan Yavaş, bin 800 berbere yardım edildiğini söylemiş, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara'yı meclis toplantısından arayarak hoparlörden sesini dinletmişti. Kara, Yavaş'ı doğruladı ancak tartışma dinmedi.

YALAN HABERLER YAYILDI

Bazı basın yayın kuruluşları Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara'nın ismini kullanarak yardımların yerine ulaşmadığını yazdı. Sezai Kara'nın ağzından “Mansur başkana belki de yanlış bilgi verildi. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Benim üyelerimin hepsi almadı. Arkadaşlarım, “Neden alamadık başkanım? diye bana soruyor” ifadelerine yer verildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Bu haberlere Kara'dan sert tepki geldi. Kara, videolu bir basın açıklaması yaparak, Başkan Yavaş'ı doğruladı ve bin 800 berberin yardım aldığını açıkladı:

Biliyorsunuz pandemide berberler 51 gün kapalı kaldı. Büyükşehir tarafından esnafa yardım edileceği açıklandı. Bizler de üç bin berberimizin listesini Büyükşehir Belediyemize teslim ettik. Belli bir zaman sonra üyelerimiz paralarını almaya başladılar. Tekrar daire başkanlığına gittiğimizde bin 800 tane müracaat varmış. Belki yanlış form dolduranlar da vardır. Paralarını aldılar.

AVUKATLARIMIZ GEREKENİ YAPACAK

Bu konuda Sayın Mansur Yavaş ve ekibine teşekkür ediyorum. Dükkanlarımızı ilaçlama, dezenfekte, el maskesi, el losyonu üç bin berbere ulaştırmak üzere bize verdiler. Biz berberlere, Allah razı olsun, her şekilde sahip çıktılar. Sonrasında haberler çıktı, gazetelerde farklı şeylerle karşılaştık. Elimizde her türlü bilgi, delil mevcuttur. Bunlarla ilgili gerekli avukatlarımız gerekeni yapacak.