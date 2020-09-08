Yavaş AKP'li meclis üyesinin iddiasını tek telefonla çürüttü
AKP'li meclis üyesinin Mansur Yavaş'ı suçlayarak "Berberlere söz verdiğiniz destek paraları yatırılmadı" ifadelerini kullanması üzerine Ankara Berberler Odası Başkanı'nı arayan Yavaş, AKP'li ismin iddiasını çürüttü.
Ankara Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Meclis toplantısı sırasında AKP'li Meclis üyesi "Berberlere verilen destek sözü tutulmadı" dedi. ABB Başkanı Masur Yavaş bu iddia üzerine telefonla Berberler Odası Başkanı'nı aradı. Telefon görüşmesini hoparleri açarak herkese dinleten Yavaş iddiayı çürüttü.
Oda Başkanı da Ankara'da 3 bin 377 berber olduğunu ancak bin 896 başvuru yapıldığını, bunlardan bin 807 kişinin paralarını aldığını belirtti.Muhalefetin Meclis'in çalışmasını yavaşlatmasına tepki gösteren Mansur Yavaş, "Belediye koronadan kırılıyor, biz burada yalan yanlış işlerle uğraşıyoruz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" dedi.
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