Berberoğlu için AYM'ye ikinci başvuru yapıldı

26 Ekim 2020 Pazartesi, 16:04

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Yerel mahkemenin AYM kararını uygulamamasıyla Anayasa’nın 3 maddesinin ihlal edildiği AYM’ye bildirildi.

Ergün'ün açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her iki mahkeme hangimiz daha çok hukuka aykırı davranabiliriz diye yarıştılar ve ipi birlikte göğüslediler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın uygulanabilir olması açısından bütün ülkenin çıkarları noktasında bu başvuruyu yaptık. Başvurumuzu yarım saat önce AYM'ye teslim ettik. İvedilikle bir başvuru talebinde bulunduk. Çünkü geçen her gün, her saat şu an milletvekili olarak Meclis'te bulunma görevinde olması gereken kişinin haklarının gaspı anlamına gelmektedir.

'TÜRKİYE'Yİ KABİLE DEVLETİNE GÖTÜRÜR'

Bütün hukuk devletlerinde milleti bir arada tutan harç anayasadır. Eğer anayasamız yoksa biz bir arada huzur içinde yaşayan bir millet olmaktan çıkacağız. Bugün yapılan budur. Biz keyfi uygulamalar karşısında ikinci kez AYM'ye başvurmak zorunda kaldık. Anayasa mahkemesinin kararının tanınmaması Türkiye'yi kabile devletine götürür.

'ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİLDİR'

Türkiye'de kimsenin AYM'nin meşruiyetini sorgulamaya/sorgulatmaya hakkı yoktur. Bu devletin varoluşuna konulan dinamittir. Bu çocuk oyuncağı değildir. AYM'nin kararını tanımamak keyfen yapılacak bir iş değildir. İç hukuk yoluyla bu işin çözülmesi için sonuna kadar gideceğiz. İkinci başvuru sonucunda çıkacak kararın ilgili tüm makamlar tarafından herkesin ne yaptığının farkında olarak davranacağına ve ülkeyi çıkmaza sokmayacağına inanıyorum.