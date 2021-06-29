Beren Saat'ten işkenceyle gözaltına alınan AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç'a destek

29 Haziran 2021 Salı, 09:16

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne katılmak amacıyla Beyoğlu'nda toplanan kalabalığa polisin müdahale ettiği sırada görüntü almak isteyen AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç'ın, boğazına basılarak gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. Kılıç, polisin sert müdahalesi sonucu ters kelepçe ile gözaltına alınmış ve boğazına basılması sonucu, "Nefes alamıyorum" demişti.

Kamuoyunda ses getiren bu görüntülere bir tepki de ünlü oyuncu Beren Saat'ten geldi. Saat, İstanbul Taksim'de 19. Onur Yürüyüşü'nde polisin sert müdahalesi ile gözaltına alınan Fransız haber ajansı AFP'nin fotomuhabiri Bülent Kılıç'a sosyal medya hesabı Instagram'dan destek verdi.

"YALNIZ DEĞİLSİN BÜLENT KILIÇ"

Gazeteci Kılıç'ın boğazına basılarak gözaltına alındığı anları paylaşan Saat, "Yalnız değilsin Bülent Kılıç" diyerek, AFP fotomuhabirine destek verdi. Saat, aynı zamanda Kılıç'ın "Nefes alamıyorum" sözlerine ithafen #NefesAlamıyorum etiketiyle yaşananlara tepki gösterdi.