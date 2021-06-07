Bergama Vapuru yeniden İzmir Körfez'inde

07 Haziran 2021 Pazartesi, 11:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. bünyesindeki nostaljik Bergama Vapuru, bakım-onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından konuklarını ağırlamak için sefere çıkmaya hazır hale getirildi. Uzun yıllar Körfez’in iki yakası arasında milyonlarca İzmirliyi taşıyan Bergama Vapuru, bir süredir farklı bir alanda hizmet veriyor.

İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, oturan ve ayakta olarak toplam 368 kişi ağırlama kapasiteli Bergama Vapuru’nun, isteyen kurum ve kuruluşlara kiralanacağını; yemekli, yemeksiz özel kutlamalara, gezilere ve kurumsal şirket organizasyonlarına ev sahipliği yapacağını söyledi. Turlara, İZDENİZ’in deneyimli kadrosunun eşlik edeceğini belirten Yılmaz, “Vapurumuz, İzmir Körfezi’nde, eşsiz kent manzaraları eşliğinde özel turlar yapacak. Kalkış ve varış noktası Üçkuyular İskelesi olacak. Saatlik olarak kiralanabilecek” dedi.