Bergama Vapuru yeniden İzmir Körfez'inde
İzmir’de deniz ulaşımının tarihi simgelerinden Bergama Vapuru, onarım çalışmalarının ardından Körfez’e döndü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. bünyesindeki nostaljik Bergama Vapuru, bakım-onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından konuklarını ağırlamak için sefere çıkmaya hazır hale getirildi. Uzun yıllar Körfez’in iki yakası arasında milyonlarca İzmirliyi taşıyan Bergama Vapuru, bir süredir farklı bir alanda hizmet veriyor.
İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, oturan ve ayakta olarak toplam 368 kişi ağırlama kapasiteli Bergama Vapuru’nun, isteyen kurum ve kuruluşlara kiralanacağını; yemekli, yemeksiz özel kutlamalara, gezilere ve kurumsal şirket organizasyonlarına ev sahipliği yapacağını söyledi. Turlara, İZDENİZ’in deneyimli kadrosunun eşlik edeceğini belirten Yılmaz, “Vapurumuz, İzmir Körfezi’nde, eşsiz kent manzaraları eşliğinde özel turlar yapacak. Kalkış ve varış noktası Üçkuyular İskelesi olacak. Saatlik olarak kiralanabilecek” dedi.
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