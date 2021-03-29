29 Mart 2021 Pazartesi, 19:02

6360 sayılı Bütünşehir Yasası’yla birlikte mülkiyetleri Bergama Belediyesine devredilen verimli tarım arazileri, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile satışa çıkarıldı. Toplam 831 bin 938,56 metrekare büyüklüğündeki 19 tarım arazisinin satışına ilişkin alınan belediye meclis kararına tepki gösteren köylüler ve muhtarlar, Bergama Adliyesi önüne geldi. Köylüler ve muhtarlar, Bergama Demokrasi Platformu öncülüğünde satış kararının iptali için İzmir İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Bergama Hükümet Konağı önünde toplanan yöre köylüsüne ve muhtarlara, Bergama Demokrasi Platformu’nun yanı sıra CHP ve İYİ Parti İlçe Teşkilatları da destek verdi. Konuyla ilgili basın açıklaması okundu, grup tarafından “Bu kıymetli Tarlalar Bize Köylünün Emanetidir, Satılamaz” yazılı pankart ile “Ata Toprağımızı Sattırmayız”, “Bergama Köylüsü Ayakta”, “Kamunun Malı Kamuda Kalsın” ve “Fil Aç Doymaz” yazılı dövizler açıldı. Dikili'nin eski belediye başkanı, suyu ücretsiz yaptığı için hakkında dava açılan Osman Özgüven de Bergama köylülerine destek verdi.

'SATIŞLAR, EKMEĞİMİZİ KESME PROJESİDİR'

Basın açıklaması sırasında muhtarlar adına konuşma yapan Çitköy Muhtarı Zeki Boz, “Burada köylerimizi köy, bizleri biz yapan değerlerimizin satışına karşı çıktığımızı söylemek için toplandık. Ben bir üreticiyim, bu tarlaların satışı bizi bitirmek için uygulanan bir projedir. Bu bizlerin ekmeğini bizlerden alma projesidir. Buraları atalarımızın bizlere emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak için buradayız. Satışın durdurulmasını istiyoruz. Bu topraklarda hiçbir hakkı olmayan Bergama Belediyesi altın yumurtlayan tavuğu kesmektedir. Bergama Belediyesi’nin sadece benim köyümün tarlalarından yılda 135 bin lira geliri vardır” dedi.

'KÖYLÜYE İHANET EDİLDİ'

Bergama Demokrasi Platformu adına Avukat Muradiye Savran Kavut tarafından okunan basın açıklamasında ise “Siyasi iktidarın 6360 sayılı Bütünşehir Yasası’yla yaptığı yanlışla köylerin mahalleye dönüştürülmesi tarıma, kırsal yapıya çok büyük zarar verdi. Bazı meralar satıldı, bazıları imara açıldı. Bu yanlışın farkına varan AKP iktidarı nihayet 7 yıl sonra 3. Tarım Şurası sonuç bildirgesinde bizzat Cumhurbaşkanı tarafından köylere statülerinin yeniden verileceği bildirildi.16 Ekim 2020’de tekrar köy ve beldelere ‘kırsal mahalle’ olma hakkı getirildi, ancak köy malları kapsam dışı bırakılarak köylüye ikinci kez ihanet edildi” denildi.

'AİLELERİN EKMEK KAPISI'

Açıklama şöyle devam etti:

“Bergama Belediyesi son meclis toplantısında, 831 bin 939 metrekare verimli tarım arazisini AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile satışa çıkartmış bu kararla kamu vicdanı yaralanmıştır. Bergama belediye başkanı Hakan Koştu’yu uyarıyoruz; Bergamalı, tarım arazisi satarak ve köylülerin ahını alarak yapılacak yol istemiyor. Köylerimizde hayırsever vatandaşların köyün okulunu camisini ve yoksulunu gözetmek için muhtarlıklara bağışladığı veya imece yoluyla köye kazandırılan tarım arazileri onlarca ailenin ekmek kapısıdır. Bergama belediyesini uyarıyoruz sizlere emanet edilen bu topraklara ihanet etmeyin, haraç mezat satmaya kalkışarak köylerimizde huzuru kaçırıp insanları açlığa mahkûm etmeyin. Aşağıkırıklar, Ayaskent, Çitköy, Dağıstan, Ferizler ve Kadıköy’ün tarım arazilerini sattırmamakta ve sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bu tarlalar köylünündür hangi siyasi anlayış satarsa satsın karşısında olduk olmaya devam edeceğiz.”

'HER GÜN GÜNDEME GETİRECEĞİZ'

Bergama Çevre Platformu dönem sözcüsü Erol Engel, “Açacağımız dava, geçen hafta başında CHP ve İYİ Parti İlçe Örgütleri’nin açmış olduğu davalar bu mücadelenin parçasıdır. Bu mücadeleyi sadece yargıya taşımakla kalmayacağız. Belediye başkanı ve meclis üyeleri bu konuyu geri çekene kadar; Bergama’nın her gün gündemine getireceğiz. Bu konuda kararlıyız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bergama'nın AKP'li Belediye Başkanı ve yönetimi, büyükşehir yasasıyla himayesine geçen 19 adet tarla vasfındaki köy arazisi ile ilgili satış kararı aldı. Bergama Belediyesi Meclis Toplantısı’nda meclise önerge getiren AKP’li Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya, CHP ve İYİ Partililer tepki göstererek gündemden önergenin çekilmesini istedi. Ancak önerge tüm itirazlara rağmen AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Buna göre Aşağıkırıklar'da 2 adet toplam 56.738 metrekare, Ayaskent'te 1 adet 103.133 metrekare, Ertuğrul Mahallesi'nde 1 adet 23699 metrekare, Çitköy'de 1 adet 85.874 metrekare, Dağıstan'da 3 adet 98.849 metrekare, Ferizler'de 3 adet 56.586 metrekare, Kadıköy'de 7 adet 328.794 metrekare ve Kurtuluş Mahallesi'nde 1 adet 78.265 metrekare tarla vasıflı taşınmaz elden çıkarılacak.