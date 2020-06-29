Bergüzar Korel'den dünyaca ünlü rapçi Cardi B'ye gönderme: Bu benim kocam!
Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı 'Muhteşem Yüzyıl' paylaşımıyla gündeme gelen Cardi B'ye Instagram hesabından gönderme yaptı. Korel, oyuncu eşi Halit Ergenç'in reklam afişini çekip 'bu benim kocam' şarkılı bir video paylaştı. Cardi B'yi de etiketlediği paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.
Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B. geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Muhteşem Yüzyıl dizisini izlerken yaptığı bir paylaşım dikkat çekmişti. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Cardi B. de gelen soruların ve paylaşımların ardından dizinin hayranı olduğunu söylemişti.
Muhteşem Yüzyıl'ın başrol oyuncusu Halit Ergenç’in oyuncu eşi Bergüzar Korel de Cardi B'nin 'Muhteşem Yüzyıl' paylaşımının ardından Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Korel, Halit Ergenç'in yer aldığı bir reklam afişini çekerek ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’ şarkısıyla video paylaştı . Korel'in çektiği videoya Cardi B'yi de etiketleyerek ‘anlatın ablaya’ notunu düşmesi ise dikkat çekti.
Video Haberler
- ABD'li çift protestoculara silah çekti!
- 'Siyasi Partiler Kanunu’na kadın kotası eklenmeli'
- CNN Türk muhabiri 'eşek' esprilerine isyan etti
- Şaşkına çevirdi! Kırmızı ışıkta böyle görüntülendi
- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı
- Yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!