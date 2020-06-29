Bergüzar Korel'den dünyaca ünlü rapçi Cardi B'ye gönderme: Bu benim kocam!

29 Haziran 2020 Pazartesi, 16:14













Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B. geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Muhteşem Yüzyıl dizisini izlerken yaptığı bir paylaşım dikkat çekmişti. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Cardi B. de gelen soruların ve paylaşımların ardından dizinin hayranı olduğunu söylemişti.

Muhteşem Yüzyıl'ın başrol oyuncusu Halit Ergenç’in oyuncu eşi Bergüzar Korel de Cardi B'nin 'Muhteşem Yüzyıl' paylaşımının ardından Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Korel, Halit Ergenç'in yer aldığı bir reklam afişini çekerek ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’ şarkısıyla video paylaştı . Korel'in çektiği videoya Cardi B'yi de etiketleyerek ‘anlatın ablaya’ notunu düşmesi ise dikkat çekti.