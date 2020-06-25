Dünyaca ünlü rapçi Cardi B'den 'Muhteşem Yüzyıl' yorumu
Geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında 'Muhteşem Yüzyıl' izlediği ortaya çıkan Cardi B, Türk takipçilerinin sorularını yanıtladı. ABD'li rapçi, Hürrem Sultan'ın değişmesinin büyük hayal kırıklığı yaşattığını söyledi. B, ayrıca her gün ortalama 5 bölüm izlediğini ifade etti.
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, geçtiğimiz günlerde kızıyla beraber Instagram hesabından video çekerken televizyonunda Muhteşem Yüzyıl dizisini izlediği görülmüştü.
Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yapan şarkıcı, Türk hayranlarının sorularını yanıtladı.
'Muhteşem Yüzyıl' üzerine de konuşan Cardi B, her gün ortalama 5 bölüm izlediğini ama dizinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Ünlü rapçi, Meryem Uzerli ve Vahide Gördüm’ün hayat verdiği Hürrem karakteri için, “Sorunum şu ki, neden Hürrem karakterini bu denli değiştirdiler. Birbirlerine benzemiyorlar bile. O kadar sert bir değişiklik yaptılar ki… En azından benzeyen birini bulabilirlerdi" dedi.
Diziyi izlerken Hürrem'in hareketlerinden etkilendiğini söyleyen Cardi B, “O bana büyük ilham oluyor ve motive ediyor. Tıpkı ona yaptıkları gibi bütün dünya karşımda dururken başım dik yükselmeye devam ediyorum. Hürrem bana özgüven aşıladı" diye konuştu.
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