Berkin Elvan davası karar duruşmasında heyet değişikliği

18 Haziran 2021 Cuma, 11:08

Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin sürdürülen davanın karar duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Karar duruşmasına kadar getirilen duruşmada heyet değişikliği dikkat çekti. Mahkeme başkanı tek amaçlarının adil bir karar vermek olduğunu söyledi.

Gezi direnişi eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davanın kara duruşması İstanbul Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

HEYET DEĞİŞİKLİĞİ

Duruşmaya Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, kardeşleri Gamze ve Özge Elvan, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Ali Şeker, Turan Aydoğan, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, HDP Milletvekili Musa Piroğlu ve çok sayıda avukat katıldı.

Karar duruşmasına kadar getirilen duruşmada heyet değişikliği dikkat çekti.

Savcının sanık Fatih Dalgalı hakkında 'bilinçli taksirle öldürmek' suçundan ceza istediği dava, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.