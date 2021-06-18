Berkin Elvan davası karar duruşmasında heyet değişikliği
Berkin Elvan'ın Gezi Direnişi sırasında öldürülmesine ilişkin sürdürülen dava bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin sürdürülen davanın karar duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Karar duruşmasına kadar getirilen duruşmada heyet değişikliği dikkat çekti. Mahkeme başkanı tek amaçlarının adil bir karar vermek olduğunu söyledi.
Gezi direnişi eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davanın kara duruşması İstanbul Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
HEYET DEĞİŞİKLİĞİ
Duruşmaya Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, kardeşleri Gamze ve Özge Elvan, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Ali Şeker, Turan Aydoğan, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, HDP Milletvekili Musa Piroğlu ve çok sayıda avukat katıldı.
Karar duruşmasına kadar getirilen duruşmada heyet değişikliği dikkat çekti.
Savcının sanık Fatih Dalgalı hakkında 'bilinçli taksirle öldürmek' suçundan ceza istediği dava, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.
Video Haberler
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- Veyis Ateş kararını verdi
- HDP'li Ertuğrul Kürkçü saldırganları açıkladı
- Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında bilgi verdi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- HDP'ye yapılan saldırı üzerine sert sözler
- THY'den yeni 'ikram' kararı
- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama