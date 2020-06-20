"Berkin Elvan Ölümsüzdür" pankartını hedef alan trollere Ali Sunal'dan yanıt!

20 Haziran 2020 Cumartesi, 16:11

Show TV'de yayımlanan Güldür Güldür programı ekibinin, 5 sene önce sette açtıkları "Berkin Elvan ölümsüzdür" pankartı trollerin hedefi oldu. Tiyatrocu Ali Sunal, programı ve kendisini hedef alanlara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

14 yaşındaki Berkin Elvan, Gezi Direnişi sırasında polis tarafından atılan biber gazı kapsülü ile başından vurulmuş ve 15 yaşında hayatını kaybetmişti.

Güldür Güldür ekibi, Gezi Direnişi'nin sembollerinden biri olan Berkin Elvan için, ölümünden bir sene sonra "Berkin Elvan Ölümsüzdür" yazılı pankart açmış, ekibin açtığı pankart gündem olmuştu.

ALİ SUNAL EREN BÜLBÜL İLE YANIT VERDİ

Pankartın açılmasının üzerinden 5 yıl geçmişken, sosyal medya trolleri söz konusu fotoğrafı paylaşarak Güldür Güldür programını, ekibi ve Ali Sunal'ı hedef aldı.

Güldür Güldür ekibinin başında bulunan tiyatro sanatçısı Ali Sunal’ı da hedef alan troller "teröristlere sahip çıkıldığını" 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından öldürülen 16 yaşındaki Eren Bülbül’ü neden anmadığına dair paylaşımlarda bulundu.

Troller #güldürgüldürizlemiyoruz kampanyası başlatırken kampanya, Twitter gündeminde birinci sıraya yerleşti.

Twitter hesabından kendisini ve ekibini hedef alan trollere cevap veren Ali Sunal, Eren Bülbül’ün öldürülmesinin ardından fotoğrafına yer verdiği ve "Eren iyi ki varsın... ve hep var olacaksın güzel kardeşim #iyikivarsıneren" dediği paylaşımını alıntıladı.

"Eren Bülbül’ü neden paylaşmıyorsun" diyenlere yanıt veren Ali Sunal şu ifadeleri kullandı: "Görmek isteyene! Kavgalar olmasın hiçbir gencimizin burnu bile kanamasın dileğim budur."