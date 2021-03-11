Berkin Elvan, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

11 Mart 2021 Perşembe, 11:46

İstanbul Okmeydanı’nda, Gezi parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu aylarca komada kalan, 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan, bugün ölümünün 7. yılında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin, yaşasaydı bugün 22 yaşında olacaktı.

Şişli Feriköy Mezarlığı’ndaki, yoğun güvenlik önlemleri alınan anmaya Elvan’ın ailesi, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, HDP Milletvekilleri Oya Ersoy ve Musa Piroğlu ile çok sayıda kişi katıldı. “Berkin Elvan ölümsüzdür” sloganlarının atıldığı anmada “Berkin için adalet, herkes için adalet” dövizleri taşındı. Gülsüm Elvan, oğlunun mezarı başında dakikalarca gözyaşı döktü.

Fotoğraflar: Vedat Arık

Sürdürdükleri adalet mücadelesinde 7 yıldır adalet göremediklerini belirten Gülsüm Elvan, “Olmayan bir adaletin peşinden koşuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi ile ilgili ‘Hesabını sorduk soracağız’ dedi. Hesabın bu mu Erdoğan? 14 yaşında bir çocuk. Senin vicdanınla baş başa bırakıyorum. 7 yıldır bu acıyı çektirdin bana. Bugün de yine burada üstümüze saldırmaya çalışıyorsun. Ama emin ol ki bütün bu olanlar, bütün bu annelerin başta ben olmak üzere iki eli yakanda Seni, hakim karşısına çıkartıp yargılatana kadar kesinlikle durmayacağım” diyerek bir kez daha adalet çağrısında bulundu.

SAMİ ELVAN’DAN, ÜST ARAMASI YAPAN POLİSE: “ÇOCUKLARIMA DOKUNMAYIN”

Anmaya katılmak isteyenlere, mezarlık girişinde üst ve çanta araması yapıldı. Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, duruma tepki göstererek, “Çocuklarıma dokunmayın” ifadelerini kullandı.

“KATİLİN CEZA ALMAMASI İÇİN HER ŞEY YAPILIYOR”

Anmaya ailenin avukatı Can Atalay da katıldı. Yaptığı konuşmada dava sürecine dikkat çeken Atalay, “Aradan 8 yıl geçti, katillerin birisi dışında henüz yargılanmaya bile başlanılmadı. O bir katilin de ceza almaması için her şey yapılıyor” diye konuştu.

“ASIL EMRİ VERENLER HAYATINA DEVAM EDİYOR”

Düzenlenen anma etkinliğinde konuşan baba Sami Elvan ve anne Gülsüm Elvan adalet taleplerini yineledi. Baba Sami Elvan, “Asıl emri verenler, bir eli yağda bir eli balda ve beyaz çay içerek hayatını devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.

ADALET ARAYIŞI 7 YILDIR SÜRÜYOR

Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin sürdürülen davada son olarak 19. duruşma 29 Ocak’ta İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık polisin “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Dava, 18 Haziran 2021'e ertelendi.