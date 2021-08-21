Berlin’den ABD’ye 'Afganistan' tepkisi

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Spiegel dergisine verdiği demeçte, NATO’nun temel görevi dışındaki uluslararası misyonların tartışmaya açılmasını istedi. DW’nin aktardığı habere göre İttifak’ın Avrupa kanadının güçlendirilmesi ve ABD’ye bağımlılığının azaltılması gerektiğine vurgu yapan Maas, NATO’daki kararların çoğunun Washington’da alındığını ve Brüksel’in söz hakkının neredeyse bulunmadığına işaret etti.

‘BAŞARISIZ OLDUK’

Alman Bakan, “Gerçek şu ki; biz, ABD olmadan zorlu uluslararası misyonları yürütecek durumda olmadığımız için Amerikalılar çok şeye karar veriyor ve biz takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. ABD’de başkan kim olursa olsun sadece Washington’ın kararlarını uygulama tehlikesinin doğduğuna dikkat çekti.

Maas, görevimiz; barışı, insan haklarına uyulmasını sağlamak mı? Bunun bir parçası, yönetim sistemimizi ihraç etmek mi? Bu, Afganistan’da kesinlikle başarısız oldu” diye konuştu. Afganistan’da yaşanan fiyaskonun dünyada dış politika ve güvenlik politikaları alanında sorumluluktan tamamen kaçılması anlamına gelmemesi gerektiğini de belirtirken “Ancak Afganistan’da yaşananların bir daha tekrarlanmasına izin verilmemelidir” dedi.

Alman dış istihbarat servisi BND’ye de Afganistan konusunda eleştiriler yönelten Dışişleri Bakanı, diğer istihbarat servisleri gibi BND’nin de durumu yanlış değerlendirdiğinin görüldüğünü belirtti. BND, Amerikan istihbaratından gelen bilgiler doğrultusunda hareket ederek kendi değerlendirmelerini yapmadığı yönünde eleştirilere hedef olmuştu. Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan’da 20 yıl süren uluslararası misyonun “arzu edilen sonuçlara ulaşamadığını” söylemişti. Merkel’in partisi Hıristiyan Demokratlar Birliği’nde de Afganistan için NATO tarihinin hezimetlerinden tepkisi dikkat çekmişti. “NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiği” çıkışı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2018’de bir Avrupa ordusu kurulmasına ilişkin sözlerine Berlin’den destek gelmişti.

BLINKEN UYARILMIŞ

Wall Street Journal’ın haberinde ise ABD’nin Kâbil Büyükelçiliği’nde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı ülkeden çekilmenin hemen ardından başkentin Taliban’ın

eline geçebileceği konusunda uyardıkları iddia edildi. Habere göre, Taliban’ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında bakanlık uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için önerilerde bulunuldu.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR



NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Afganistan’daki durumu değerlendirmek üzere dün video konferans yoluyla toplandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın önceliğinin insanları Kâbil’den çıkarmak ve havaalanını çalışır halde tutmak olduğunu açıkladı. Stoltenberg, Türkiye, ABD ve İngiltere’ye Kâbil Havaalanı’nda güvenliği sağlama çabalarından dolayı teşekkür etti. Ortak bildirgede de “Taliban’a tahliyelere izin vermesi” çağrısı yapıldı, “Operasyonlar sürerken müttefiklerin yakın koordinasyonda çalışacağı” belirtildi.

