Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’dan "yeni anayasa" açıklaması
Cihatçı örgüt Taliban’ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, “anayasa” açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz gün Taliban, sadece şeriat kanunlarının uygulanacağını duyurmuştu.
Cihatçı örgüt Taliban, Afganistan’daki yönetimi ele alarak “Afganistan İslam Emirliği”ni ilan etmesinin ardından Taliban Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim açıklamalarda bulundu. Naim, 'Afganistan'ın kesinlikle yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu ve bu anayasanın oluşturulacağını' söyledi.
Taliban Sözcüsü, Afganistan'ın şu anda bir 'olağanüstü hal' ile karşı karşıya olduğu inancını dile getirdi. Naim Sputnik’e demecinde, "Şimdi halkın ihtiyaçlarını karşılamamız, boşluğu aşmamız ve daha sonra başka adımlar atmamız gerekiyor. Ancak genel olarak yeni bir anayasaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Terör örgütü Taliban’ın liderlerinden Waheedullah Haşimi, Afganistan’da demokrasi olmayacağını ve sadece şeriat kanunlarının uygulanacağını duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcülerinden Shabia Mantoo ise “BMMYK, kadınlar ve kızlar da dahil olmak üzere, bu değişen koşullarda sivillere yönelik insan hakları ihlalleri riskinden endişe duymaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.
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