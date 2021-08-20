Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kamerada
Afganistan Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayraklarla sokağa çıkan Afganların, Taliban müdahalesiyle karşılaştığı anlar kameralara yansıdı. Bir Taliban militanı, bayrağını çekip aldığı bisikletli kişinin kafasına vurdu. Başka bir noktada ise aracında ulusal bayrak taşıyan kişi, gözaltına alındı.
Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın örgüt bayrağını açmasına tepki gösteren halk, sokaklara Afganistan ulusal bayraklarıyla çıkıyor. Ülke genelinde düzenlenen Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayrak taşıyanlar, Taliban müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ağır silahlı bir militanın Taliban bayrağı asılı kamyonetten inerek üzerinde Afganistan ulusal bayrağı bulunan bisikletli bir kişiye müdahalede bulunduğu görülüyor. Kamuflaj giyen Taliban militanı, üzerinden Afganistan bayrağını çekip aldığı kişinin kafasına vuruyor.
ARACİNDAN İNDİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI
Farklı bir noktada kaydedilen görüntüde ise aracında Afganistan bayrağı bulunan bir Afgan, yoldan geçen Taliban militanlarına denk geliyor. Bayrağı gören Taliban militanları aracı durdurarak sürücüyü indiriyor ve araçtaki bayrağı alıyor. Aracın sürücüsü ise Afganistan bayrağı taşıdığı gerekçesiyle elleri bağlanarak gözaltına alınıyor.
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