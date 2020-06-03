Berna Laçin: Protesto fotoğraflarında korona görüyorum
Oyuncu Berna Laçin, koronavirüs sonrasında hayata bakış açısına dair paylaşımda bulundu.
Amerika’yı kısa sürede etkisi altına alan ve pek çok eyalette birden gerçekleşen eylemler yüzünden haber bültenleri insanın kavga ve tepki görüntülerini paylaşıyor.
Kısa sürede binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgınına denk gelen eylemler hakkında Laçin şunları yazdı:
“Corona beni bencilleştirdi galiba, dünyadaki sokaklara dökülmüş yüzbinlerce insanın protesto fotoğraflarına bakarken, şu an salgının hızının nasıl arttığını düşünmeden edemiyorum… Kalabalık her fotoğrafta yayılan Corona görüyorum. Bu durumdan en kârlı covid çakacak yine…”
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş medyaya yanıt
- İstediği ayakkabıyı almayınca annesini merdivenden itti
- Özel güvenlik görevlisine kurşun yağmuru
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı iddia: 'AKP iktidarı bitecek'
- İstanbul'da çete savaşları! Dehşete düşüren görüntüler
- Tatilcilerin akınına uğradı! Maskeyle güneşlendiler
- Tüyler ürpeten olay! Temizlik işçisi fark etti
- Unkapanı'nın korku tüneli; geçmeye korkuyorlar
- Sivas'ta bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık
- Şoke eden anlar! Canlı yayındaki muhabire isabet etti