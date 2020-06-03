Berna Laçin: Protesto fotoğraflarında korona görüyorum

Oyuncu Berna Laçin, koronavirüs sonrasında hayata bakış açısına dair paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2020 Çarşamba, 15:14
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Amerika’yı kısa sürede etkisi altına alan ve pek çok eyalette birden gerçekleşen eylemler yüzünden haber bültenleri insanın kavga ve tepki görüntülerini paylaşıyor.

Kısa sürede binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs  salgınına denk gelen eylemler hakkında Laçin şunları yazdı:

“Corona beni bencilleştirdi galiba, dünyadaki sokaklara dökülmüş yüzbinlerce insanın protesto fotoğraflarına bakarken, şu an salgının hızının nasıl arttığını düşünmeden edemiyorum… Kalabalık her fotoğrafta yayılan Corona görüyorum. Bu durumdan en kârlı covid çakacak yine…”



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