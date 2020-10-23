Beş TV kanalına reklam ambargosu
Kamu kurumları ve TMSF’nin elinde olan firmaların; yılın ilk 9 ayında Halk TV, Tele1 TV, TV5, KRT ve FOX TV’ye hiç reklam vermedikleri ancak iktidara yakın medyaya 9 milyon 938 bin 539 saniye reklam verdiği ortaya çıktı.
Çok sayıda kamu kurumunun ve TMSF yönetimine alınan firmaların iktidara yakın televizyonlara bol keseden reklam verdiği ancak iktidara mesafeli yayın yapan kanallara ise hiç reklam vermediği ortaya çıktı.
Kamunun yönetimindeki Turkcell, Türk Telekom, Emlak Konut, TOKİ, Vakıf Katılım, Çaykur, Ziraat Katılım, Emlak Katılım, Eti Maden, THY, İstikbal Mobilya, Bellona, Uğur Soğutma, Mondi ve Erciyes Anadolu Holding'in, 1 Ocak-30 Eylül arasında televizyonlara verdiği reklam süresi 9 milyon 938 bin 539 saniyeyi buldu. Bunun yanında Halk Tv, Tele1, TV5, KRT ve FOX TV'ye bu kurumların verdiği reklam süresi ise sıfır oldu.
SADECE TURKCELL 3.4 MİLYON SANİYE
Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini Türkiye Varlık Fonu'nun belirleyeceği Turkcell, 3 milyon 447 bin 268 saniye, yabancılara satıldıktan ve zarara uğratıldıktan sonra bankaların satın aldığı ve hisselerini satışa çıkardıkları Türk Telekom'un ise iktidara yakın medya kuruluşlarına 3 milyon 131 bin 624 saniye reklam vermesi dikkat çekti.
Kaynak: Tv5
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