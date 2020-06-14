Besici vurgunu büyüyor, Bilal Erdoğan’ın kurduğu vakfın başkanı, dolandırıcılığa ilişkin ifade verdi

14 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Savcılık, Bilal Erdoğan’ın akrabası olan Vakıf Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak’ın ifadesini şüpheli sıfatıyla aldı. Çıtlak, hakkındaki iddiaları reddetti.

Dolandırılarak 19 milyon zarara uğratıldığını iddia eden Mahmut Çelik, “Mehmet Fatih Çıtlak’ın da katıldığı 3 toplantı yaptık. İnsan ve İrfan Vakfı’na ait et şubeleri açılacağı ve 200 şehit ailesinin bu işte çalıştırılacağı söylendi. Bu süreçte Bakırköy Başsavcı Vekili, BBDK Başkanı gibi isimleri hep beraber ziyaret ettik. Dolandırıldığımı anlayınca şikâyetçi oldum” dedi.

Kendilerini “Sancaktepe’de bulunan Donuksa Gıda isimli firmanın” yetkilileri olarak tanıtan Hamit Avcı, Yusuf Aydın, 2 yıl önce hayvan alım satımı yapan tüccarlarla iletişime geçti. İddiaya göre, Avcı ve Aydın, AKP’de önemli bir siyasi konumda bulunduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çok yakın olduklarını ileri sürdü.

Yusuf Aydın, besicilere, kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a, “sütoğlu” kadar yakın olduğu iddiasında bulundu. Soruşturma dosyasındaki ifadelere de yansıyan iddiaya göre, besiciler temin ettikleri tonlarca eti bu firmaya teslim etti. Başlangıçta ödenen paralar bir süre sonra durdu.

Kendilerine verilen milyonlarca liralık çeklerin karşılıksız çıkması üzerine dolandırıldıklarını anlayan besiciler şikâyetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

‘TEHDİT EDİLDİM’

Mağdurlar arasında yer alan ve 30 yıldır et ticareti yapan Mahmut Çelik, 19 milyon liralık zararının olduğunu belirterek yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. Kendisi gibi et ticareti yapan Cahit D. tarafından arandığını ve söz konusu kişilerle tanıştırıldığını dile getiren Çelik, “12 yıllık AKP üyesiyim. Devlet yetkilileriyle toplantılar yapıldı. İlk zamanlar ödemeler düzenli yapıldı. Sonrasında karşılıksız çekler verdiler. Dolandırılacağımız hiç aklımdan geçmedi. Şikâyetçi oldum” dedi.

Çelik, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde şöyle dedi: “İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak, Vakfın Dış Sorumlusu Yusuf Aydın, vakıf görevlisi Hamit Avcı, Yaşar Eti, Fatih Dündar, Hakan Adıgüzel ve Cahit Demirel ile tanıştım. Bu kişiler vakfın adına toptan et işi yapmayı önerdi. Beni İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü’nün katılımıyla gerçekleşen bir toplantıya çağırdılar. Bu toplantıda şehit aileleri için bir projeden bahsedildi. Toplantının kaydının Emine Erdoğan’a gönderileceği söylendi. Daha sonra beni Bakırköy Başsavcı Vekili Z.K’nin yanına götürdüler. Bu projeyi onun yanında da anlattılar. Projeye göre, söz konusu vakfa ait et şubeleri açılacağı ve 200 şehit yakınının bu işte çalıştırılacağı söylendi. Vakfın Donuksa Gıda üzerinden bu işi yapacağı söylendi. Daha sonra beni Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) Başkan Yardımcısı’nın yanına götürdüler. Yapacağımız işi anlattılar. BBDK Başkanı ise bu iş için 12 milyon kredi çıkabileceğini söyledi. Gelinen süreçte bu işe girdim ve dolandırıldım. Suç duyurusunda bulundum. Ancak uzunca bir süre dosyam açılmadı. Ölümle tehdit edildim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazdım. Bunun üzerine polisler gelip ifademi aldı.”

BENİ KURBAN SEÇTİLER

Şüpheliler arasında yer alan ve tutuklanan Yusuf Aydın, sulh ceza hâkimliği’nde verdiği ifadesinde Mehmet Fatih Çıtlak ve Hamit Avcı’yı suçladı. Çıtlak ve Avcı arasında ticari bir ilişki olduğunu belirten Aydın, “Ben kimseyi dolandırmadım. Çıtlak ve Avcı, ticari ilişkilerinde beni kurban seçtiler. Bana şehit ailelerine yardımcı olacağız dediler. Benim bu ticarette bir işim yok” dedi.

OLAYLARLA İŞİM YOK

Şüpheli Mehmet Fatih Çıtlak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na, “Donuksa Gıda isimli firma ile hiçbir bağım yok. Vakfımızın herhangi toptan bir et alım işi yoktur. Sadece Kurban Bayramı’nda Afrika’ya yardımlarda bağış almışlığı vardır. Zaten vakıfların ticaret yapma yasağı vardır. Benim bu olaylarla bir işim yoktur” şeklinde ifade verdi.