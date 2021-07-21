Kağıthane'de dinci vakıf çocuklara kurban eti kestirdi

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 02:00

Yurttaşlar, kurban kesim yerlerinde geniş kuyruklar oluşturdu. İstanbul Kâğıthane ilçesinde kurulan kurban satış ve kesim çadırlarında dinci vakıf ve dernekler çocuklara kurban eti kestirdi. Şalvar giyip fes takan ve ellerine bıçak verilen çocukların etleri parçaladıkları görüldü. Cumhuriyet’e konuşan çocuklardan biri, “Bayılana kadar çalışmaya devam ediyoruz. Bayılan arkadaşımın yerine başkası geliyor. Ve o da kesim işlemlerine devam ediyor” dedi. Kurban satış çadırında çalışmak için Sinop’tan İstanbul’a geldiğini söyleyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi de “Okul harçlığımı çıkarabilmek için hayvan pazarında çalışmaya geldim. Günlerdir hayvan dışkıları içinde yatıyorum. Bu devlet benim geleceğimi ve hayallerimi elimden aldı” dedi.

ESNAF ŞİKÂYETÇİ

Kırşehir’den kurbanlıklarını satmak için gelen Mustafa Eroğlu, kurban satışlarının kötü olduğuna dikkat çekerek “Geçen yıl da satışlar kötüydü. Millette para yok. Eskiden sıkı pazarlıklar yapılırdı” dedi. İsmini vermek istemeyen bir kurban satıcısı ise iflas ettiğini vurgulayarak “Piyasa ölmüş. Millet ve köylü batmış. Masrafımızı çıkaramadık. Yurttaşların kurbanlık almaya gücü yetmedi” diye konuştu.

"ET VEREN OLMADI"

Bir kadın kucağında 2 yaşındaki bebeği ile kesim alanının başından sonuna kadar elindeki küçük bir poşet ile gezdi. Kadına, “Elindeki küçük bir poşetle neden gezdiğini” sorduğumuzda bize “Fakirim. Benim kurbanlık kesecek durumum yok. Bir yıl boyunca çocuklarım hiç et yemedi. Bugün belki biri çıkar, bana yardım eder diye buraya geldim. Ancak kimse küçücük bir et parçası bile vermedi. Allah için değil, kendileri için kurban kesiyorlar” diyerek yanıt verdi.