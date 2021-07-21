İstanbul’da kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:08

İstanbul’un en eski köylerinden olan ve birçok Yeşilçam filmine sahne olan tarihi Boğazköy’de bugün İstanbul’un farklı noktalarından gelen birçok vatandaş kaçak kurban kesimi gerçekleştirdi. Ormanlık alanlarda yapılan kaçak kesimler dolayısıyla tarihi Boğazköy köyünde bulunan vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılayan çeşmeden kan akmaya başladı. Mahalle sakinleri içme sularının bu hale gelmesine tepki göstererek, saatlerdir su içemediklerini belirtti.

“BİZİM ÇEŞMEMİZDEN ŞU ANDA KAN AKIYOR"

Köyde yaşayan ve köyün yerlilerinden olan Feride Özdilek, “Biz bu köyde yaşıyoruz ve içme suyu ihtiyacımızı yıllardır bu çeşmeden karşılıyoruz. Her kurban bayramında aynı sorunlar karşılaşıyoruz. İstanbul içerisinden gelip burada ormanlık alanda kurbanlarını kesiyorlar ama bizi düşünmüyorlar. Şu anda bizim çeşmemizden kan akıyor biz saatlerdir su içemiyoruz. Birçok eski Yeşilçam filmine konu olan bu köye sahip çıkılmasını istiyoruz” İfadelerini kullandı.