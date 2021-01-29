Beşiktaş 15'lik yıldız oyuncuyla tarihe geçti
Beşiktaş basketbolda 31 Ocak 2006 doğumlu Yağız Aksu'yu da oynatarak bir ilke imza attı.
Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı, ev sahipliği yaptığı FIBA Europe Cup D Grubu'ndaki ikinci maçında CSU Sibiu'yu 90-81 yenerken, koç Ahmet Kandemir tarihe geçen bir tercih yaptı. Kandemir 31 Ocak 2006 doğumlu Yağız Aksu'yu da oynatarak tarihe geçti. Siyah beyazlılar son maçta fırsat oluşması halinde Yağız'dan da küçük olan 11 Nisan 2006 doğumlu Demir Doğan'ı da oynatarak bir ilke daha imza atmak istiyor.
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'in 'Cinping Perinçek' çıkışına MHP'den yanıt
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Erdoğan'ın önünü kesip o ismi şikayet ettiler!
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- Yeni askerlik düzenlemesi teklifi kabul edildi
Video Haberler
- Heyecandan yumurta kırdı
- Düden Şelalesi çamurlu aktı
- Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
- Nikah konvoyundaki silahlı dehşette acı detay
- Camide kumbaradan para çalan çift kamerada
- Otomobilin camında Elif'in saç telleri bulundu
- Özel Hastane önünde silahlı dehşet
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren anlar kamerada
- Enginyurt, yaptığı ironi ile konukları şaşkına çevirdi
- Korkutan köpük; 3 mahalleye ağır koku yayıldı
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'in 'Cinping Perinçek' çıkışına MHP'den yanıt
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Erdoğan'ın önünü kesip o ismi şikayet ettiler!
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- Yeni askerlik düzenlemesi teklifi kabul edildi