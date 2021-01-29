Beşiktaş 15'lik yıldız oyuncuyla tarihe geçti

Beşiktaş basketbolda 31 Ocak 2006 doğumlu Yağız Aksu'yu da oynatarak bir ilke imza attı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 10:20
Beşiktaş 15'lik yıldız oyuncuyla tarihe geçti
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Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı, ev sahipliği yaptığı FIBA Europe Cup D Grubu'ndaki ikinci maçında CSU Sibiu'yu 90-81 yenerken, koç Ahmet Kandemir tarihe geçen bir tercih yaptı. Kandemir 31 Ocak 2006 doğumlu Yağız Aksu'yu da oynatarak tarihe geçti. Siyah beyazlılar son maçta fırsat oluşması halinde Yağız'dan da küçük olan 11 Nisan 2006 doğumlu Demir Doğan'ı da oynatarak bir ilke daha imza atmak istiyor. 


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