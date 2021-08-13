Beşiktaş, 526 gün sonra taraftarıyla buluştu
Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, 526 gün sonra taraftarıyla buluştu.
Süper Lig 2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor ile başlarken, sezonun ilk seyircili maçı da oynandı. Vodafone Park’ın kapasitesinin yüzde 50’si dolarken, siyah-beyazlı takım tam 526 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi.
Dünyayı vuran salgında Türkiye’deki ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülürken, Beşiktaş da bu tarihten tam 5 gün önce taraftarıyla bir araya gelmiş ve Ankaragücü karşısında 2-1 kazanmıştı.
6 Mart 2020’de oynanan bu maçın ardından tribünler taraftarlara kapatılırken, alınan önlemlerle birlikte yeni sezon öncesinde stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si kadar seyircinin maçlara gelmesi kararlaştırıldı ve Beşiktaş da 526 gün sonra taraftarına kavuştu.
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