Beşiktaş Aboubakar'ın transferinde 1 maçta 11 milyon Avrodan oldu
Aboubakar bu sezon 30 maç oynasaydı, sözleşmesi otomatikman uzayacak, Beşiktaş bonservis ücreti hakkı elde edecekti.
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan ünlü golcü Aboubakar, Arabistan'a bedelsiz giderken Beşiktaş 11 milyon Avro'dan yani 115 milyon liradan oldu. Aboubakar, geride kalan sezonun başında Beşiktaş ile 1+1+1 yıllık şeklinde opsiyonlu bir sözleşme imzaladı. Buna göre, Aboubakar bu sezon 30 maç oynasaydı, sözleşmesi otomatikman uzayacaktı.
30 maç kriterinin yanı sıra sözleşmede 11 milyon Avro'luk bir çıkış maddesi de yer alıyordu. Yani sözleşmesinin otomatikman uzaması halinde ve diğer yandan kendisine başka bir kulüpten teklif gelmesi halinde Aboubakar'ın 11 milyon Avro bonservis bedeli getirmesi gerekiyordu. Ancak, 29 yaşındaki golcü, 29 maçta kalınca sözleşmesi otomatikman uzamadı ve böylece bedelsiz gitme olanağı da oluştu.
Toplamda 28 maç oynadıktan sonra Kamerun Milli Takımı'na giden Aboubakar'ın, Ruanda maçının sonunda sakatlandığı açıklandı. Bu sakatlık "Sözleşmesini yenilemek için sakatlığı bahane ediyor" tartışmalarına neden oldu. Bu iddialar artınca Aboubakar, Sivasspor maçında sahaya çıktı. Ancak sadece 45 dakika sahada kaldı ve sonrasında hiç oynamadı. Aboubakar "30 maç şartını sakatlanınca öğrendim" dese bile, pek ikna edici bulunmadı.
Kaynak: Ajansspor.
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