Beşiktaş Adem Ljajic'in omuzunun çıktığını açıkladı
Beşiktaş, yıldız orta sahası oyuncusu Adem Ljajic'in omuzunun çıktığını açıkladı.
Beşiktaş Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ljajic'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme paylaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada:
"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic’in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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