Sporting Lizbon 19 yıl sonra şampiyon

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:18

Sporting Lizbon, Liga Nos’un 32. haftasında sahasında Boavista’yı konuk etti. Joao Fernandes’in ilk yarıda kaydettiği golle rakibini deviren Sporting Lizbon, 2002’den sonra ligdeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

RUBEN AMORİM’DEN İKİNCİ KUPA

2017’de futbolu bırakan Portekizli teknik adam Ruben Amorim, 2019’da başladığı teknik direktörlük kariyerindeki ikinci kupasını kazandı. Portekiz Kupası’nda Braga ile zafere ulaşan Amorim, bu sezon ise Sporting Lizbon’u lig şampiyonluğuna taşıdı.

NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK

Portekiz Ligi'nde 32 haftada oynadığı maçlarda yenilgi almayan Sporting Lizbon, bu maçların 25'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde önümüzdeki hafta Benfica'ya konuk olacak Sporting, son hafta sahasında Maritimo'yu ağırlayacak. Sporting bu iki maçta da yenilmezse, namağlup şampiyonluğun ardından sezonu da yenilgisiz tamamlayacak.