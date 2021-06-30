Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu

30 Haziran 2021 Çarşamba, 22:33

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı kulüpte yaşanan gelişmelere ve yeni sezon planlamalarına dair açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'da yayınlanan "Gündem Futbol" isimli programa konuk olan Kocadağ, sözlerine A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'deki (Avrupa Futbol Şampiyonası) başarısızlığını değerlendirerek başladı:

"Turnuva bir yol kazası. Milli takımdaki oyuncular gayet iyi. Avrupa'da iyi yerlerde oynayan oyuncular. İlk maç İtalya, zor bir maç denk geldi. Daha sonra Galler maçında biraz kımıldanma olsa da, olmadı. İsviçre zaten turnuvada iyi gidiyor. Turnuvayı takip ediyoruz."

"ÜLKE PUANINDA ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPTIK"

Kocadağ, siyah-beyazlı ekibin UEFA Ülke Puanı konusunda gerekeni yaptığını kaydetti:

"Son sene hariç ülke puanı için üstümüze düşeni yaptık. Maalesef diğer takımlar yeteri kadar puan getiremedi. Bu sene de inşallah iyi sonuçlar alırız. Galatasaray ön eleme oynayacak. Onlara da başarılar diliyorum. Avrupa'da ve sonuçta bir Türk takımı."

"LOCALARA BÜYÜK TALEP VAR"

Beşiktaşlı yönetici, gelecek sezon taraftarların stada girmesi ile ilgili planlamaya değindi:

"Yeni sezon için localara çok büyük bir talep var. Kombinelerle alakalı çalışma yaptık. Şampiyonlar Ligi ile ilgili çok büyük talep olacak. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Tribünler yüzde yüz ile açılırsa kısa sürede tükeneceğini düşünüyorum. İnşallah bu şekilde olur."

"SERGEN YALÇIN'I İYİ Kİ GETİRMİŞİZ"

Emre Kocadağ, Beşiktaş'ı geçtiğimiz sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaştıran teknik direktör Sergen Yalçın'la alakalı düşüncelerini belirtti:

"Abdullah hoca ile yolları ayırdıktan sonra Sergen Yalçın ismi, zamanının geldiğini düşündüğümüz için ortaya çıktı. Biz, en başta Beşiktaş'ta başarılı olacağı için Sergen Yalçın'la yola çıktık. Yönetim kurulumuz ve başkanımız, Sergen Yalçın'ın doğru isim olacağını düşündü. Hocamız oyuncuları çok iyi tanıyor. Sergen Yalçın'ı iyi ki getirmişiz Beşiktaş'a."

"BURAK YILMAZ BEŞİKTAŞ'I YAŞIYOR"

Kocadağ, geçtiğimiz yaz Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın alacaklarından fedakarlık yaptığını kaydetti:

"Beşiktaş hakem hatalarıyla karşılaşmasa, belki geçen sene de şampiyon olabilirdi. Sonrasında bu kadroda cesaretli bir şekilde bu değişiklikleri yapmak, Caner, Gökhan, Burak… Burak Yılmaz, 5 milyon TL gibi bir fedakarlık yaparak gitti. Beşiktaş'ı yaşayan bir futbolcu. Onunla gurur duyuyoruz. Bizden ayrıldı belki, ama Lille'de kendisine bambaşka bir hikaye başlattı. Şimdi 35-36 yaşında, yeniden başka bir transferi konuşuluyor."

"SESSİZ KALMA SEBEBİMİZ, ASALETİMİZDİ"

Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların çifte kupayla tamamladığı sezona dair şu ifadeleri kullandı:

"Sezon başında Beşiktaş’ı yerden yere vurdular, sessiz kaldık. Sessiz kalma sebebimiz asaletimizdendi. Gereğini yapacağımıza inancımız tamdı. Taraftarımız bize güvendi ve mutlu sona ulaştık. Ligde 18. sıraya düştüğümüz zaman, Denizli deplasmanı öncesi taraftarın uğurlamaya gelmesi takımı ateşledi."

"HOCAMIZ BİRAZ DİNLENMEK İSTEDİ"

Kocadağ, biten sezonun ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği konusunda yaşanan belirsizliği şöyle açıkladı:

"Beşiktaş yönetiminde ne Erdal Torunoğulları'nın, ne Mesut Urgancılar'ın, ne de Adnan Dalgakıran'ın Sergen hoca ile ilgili hiçbir kötü düşüncesi yoktu. Tam tersi, 'Bir an önce anlaşma sağlayalım' şeklinde yapıcı eleştirileri vardı. Bunu açık yürekle söyleyebilirim. Çok stresli bir sezon geçirdik. Hocamız biraz dinlenmek istedi. Başkanımız, Ankara dönüşü kendisine görüşme talebini iletti. Hoca, bana yorulduğunu söylüyordu. Gerçekten kafa olarak çok yorucu bir süreç. Hepimiz yorulduk.

Kontrat süreci olması gereken gibiydi ama süreci manipüle eden sosyal medya oldu. Orada başımıza bela olan bazı insanlar var. Habercilik şeklinde yapan insanları tenzih ediyorum. Bunlar çıkıp, Aziz başkanın yaptığı gibi açıktan muhalefet etmiyorlar."

"BEŞİKTAŞ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIZ"

Kocadağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Başkanımız, görüşme görevlerini bana verdi. Ben futbol şubesinin sorumlusuyum. 'Başkan, hocayla görüşmedi' diye eleştiren insanlar, 'Kulüpler profesyonelleşmeli' de diyor. İşlerine geldikleri gibi konuşuyorlar. Sonra fotoğrafı eleştirdiler. 'Başkan, niye Sergen hocanın ayağına gitmiş' sözleri başladı. Biz buraya gelirken egolarımızı bırakıp geldik. Gerekirse hocanın da evine gideriz. Beşiktaş için ne gerekiyorsa onu yaparım. Başkan da yapar.

Benzini arabaya koymazsanız, o araba yolda kalır. Bazen benzini koysanız da bir şey olmuyor. Benzini çok fazla koyuyor, o zaman araba bozuluyor. Biz yeteri kadar benzin koyduk ve arabayı ilerlettik."

"LİMİTLER BİZİ ZORLUYOR"

Emre Kocadağ, kulübün transfer sürecine değindi:

"Devre arasında Hulk'la iyi bir noktaya gelmiştik, olabilirdi. Orada bir Cenk Tosun alternatifi çıktı. Böyle bir fırsat gelince... Hulk'ta 2-3 senelik bir sözleşmeye girecektik, bunları düşünmek zorundaydık. Adam daha iyi olabilir ama dezavantajları vardı...

Transfer yapmak zorundayız ama limitler bizi zorluyor. Biz Beşiktaş'ın kriterlerine uygun şekilde transfer yapacağız."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İSTİYORUZ"

Kocadağ, kadroyu korumak istediklerini kaydetti:

"İlk kamplar yapılacak. Kulüpler oyuncularını kiraya verecek. Kiraya verecekleri takımda ilk öncelik Beşiktaş'tır. İstanbul, Şampiyonlar Ligi, muhteşem bir taraftar, gelen oyuncular burada değer kazanmış. Bunlar hep etken.

Takıma heyecan ve kalite katan oyuncular gelecek. Bu, bizim taraftara borcumuz. Başarıyı yakalamış ve bunu devam ettirmek isteyen bir ekip var. Biz, sürdürülebilir başarı istiyoruz. Bu sene bu takımı tutmak istiyoruz."

"OLUYORSA OLACAK, OLMAZSA ALTERNATİF VAR"

Kocadağ, başta Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal olmak üzere oyuncuların takımdaki geleceğine dair bilgi verdi:

"Valentin Rosier ile bir noktaya geldik. Oyuncu kalmak istiyor, kulübüyle görüşüyoruz. Ghezzal da kalmak istiyor, biz de istiyoruz. Hocamız da istiyor. Transfer olayında ıslak imzayı görmeden bitti diyemeyiz. Oyuncu ismi vermemiz de bu transferleri kötü etkileyebilir. Oluyorsa olacak, olmuyorsa alternatifler var. Önceliğimiz bu oyuncularla devam etmek.

Atiba ile sözleşme uzatacağız. Gökhan Töre ile de uzatmayı planlıyoruz. Dorukhan, kariyerine yurtdışında devam etmek istedi. Biz onu çok seviyoruz, 'Anlaşamazsan kapımız sana açık' dedik. Salih Uçan, Pazartesi günü kampa katılacak."

"DZEKO İLE GÖRÜŞMEMİZ NORMAL"

Emre Kocadağ, hücum hattı konusunda ise Edin Dzeko ile görüştüklerini belirtti:

"Santrfor bölgesine iki tane takviye yapmamız lazım. Üst düzey santrfor olması için girişimlerimiz var. Dzeko olur, başkası olur. Şu an için daha olan bir şey yok tabii. Dzeko ile görüşmemiz normal. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kulüp."

"DIEGO COSTA ŞARTLARIMIZA UYARSA OLUR"

Kocadağ, Diego Costa için ise şunları söyledi:

"Diego Costa'nın bonservisi elinde, bizim şartlarımıza uyarsa olur. Birçok kulüp ilgileniyordur. Ancak projeye inanıyor mu, biz oyuncuya inanıyor muyuz, hoca inanıyor mu? Bu denklemler bir araya gelirse transfer olur. Bir oyuncuya yakınız gibi bir şey yok."