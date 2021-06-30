Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun'dan Beşiktaş açıklaması
Son olarak Aytemiz Alanyaspor'da top koşturan Salih Uçan'ın menajeri, oyuncunun Beşiktaş'a transferi konusunda açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de iki sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve Beşiktaş'a transferi gündemde olan Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun, 27 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulübe hafta sonu veya hafta başına kadar imza atacağını söyledi.
Radyo Gol'den Berk Sayar'a konuşan Uzun, şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş'a transferin hafta sonu veya hafta başına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Salih'in sözleşmesi 2+1 ya da direkt 3 yıllık olacak."
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2019 yazından beri Aytemiz Alanyaspor'da top koşturan Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı.
Salih Uçan, bu sezon çıktığı 35 Süper Lig maçında 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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