Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Şampiyonlar Ligi grubunu değerlendirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Beşiktaş, C Grubu'na denk geldi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, grubu Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat 19.00'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Tek Türk temsilcimiz Beşiktaş kurada, Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax takımlarının bulunduğu C Grubu'na dahil oldu.
Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın'a açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gruptan memnun olduklarını belirterek, "Burada kolay kura diye bir şey yok. Bütün takımlar geldiği yer itibarıyla çok rekabetçi takımlar , çok büyük bütçeli takımlar. Biz de iyi bir takım kurduk. Burada rekabetçi olmak istiyoruz. İyi bir sonuç almak istiyoruz." açıklamasının ardından, kura öncesi içinizden geçen takımların geldiği doğru mu sorusu üzerine "Söyledik, denk geldi. Çok şükür." yorumunda bulunan Kocadağ, "A ve C gruplarına kıyasla değerlendirirsek kötünün iyisi oldu" diyerek sözlerini tamamladı.
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