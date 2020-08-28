Beşiktaş, Atakan Üner transferi açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Altınordu’dan kadrosuna kattığı Atakan Üner transferini açıkladı. Genç futbolcu için siyah-beyazlılar, Altınordu’ya 150 bin Avro bonservis bedeli ödeyecek.
Beşiktaş Kulübü, Altınordu’dan kadrosuna kattığı Atakan Üner transferini açıkladı. Genç futbolcu için siyah-beyazlılar, Altınordu’ya 150 bin Avro bonservis bedeli ödeyecek.
Türkiye’deki genç oyuncuları tarayan Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner transferini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Altınordu ile 150 bin avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, hemen ardından oyuncunun menajeriyle görüşmüş ve 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Beşiktaş için İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçen genç futbolcu, kendisini Beşiktaş’a bağlayan imzayı attı. Beşiktaş, Altınordu’ya bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.
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