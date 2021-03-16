Beşiktaş-Başakşehir bir kez daha!

16 Mart 2021 Salı, 08:55

Beşiktaş ve Başakşehir, 16 Mart Salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Fırat Aydınus’un düdük çalacağı karşılaşmada, yardımcılıkları Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık ve Onur Özütoprak üstlenecek. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

Siyah beyazlılar Başakşehir ile bu sezon 3'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde oynanan iki müsabakayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, rakibini bir kez daha yenerek kupada finale çıkmak istiyor.

BEŞİKTAŞ’TA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta henüz sakatlığını atlatamayan Gökhan Töre maç kadrosunda olmayacak. Everton'dan kiralık olarak kadroya katılan Cenk Tosun'un durumu ise henüz netlik kazanmadığı için Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR’DE SAKATLIKLAR SÜRÜYOR

Bu sezon Beşiktaş'la oynadığı 2 lig maçını da aynı skorla kaybeden Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıklar sürüyor.

Medipol Başakşehir'de Bolingoli Mbombo, Junior Fernandes, Jr. Caiçara, Skrtel ve Mahmut Tekdemir'in sakatlığı devam ediyor.

BEŞİKTAŞ 10 YILDIR KUPAYA HASRET

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı.

2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Siyah-beyazlı ekip, 2011-2012'de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden Beşiktaş, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı.

Beşiktaş, 2013-2014'ten sonraki 3 sezonda kupaya son 16 turunda veda etti. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşen siyah-beyazlı ekip, sahasındaki ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen Beşiktaş, kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alınan maça çıkmayınca hükmen mağlup sayıldı ve kupadan elendi. Siyah-beyazlılar karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle bir sene kupadan men edildi ve 2018-2019'da organizasyonda yer alamadı.

15 KEZ FİNAL OYNADI, 9 KERE KUPAYI MÜZEYE GÖTÜRDÜ

Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonlarında hem kupayı hem ligi kazanarak çifte şampiyonluk yaşamıştı.