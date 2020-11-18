Beşiktaş-Başakşehir maçına o isim atandı

9. haftanın derbisi Beşiktaş-Başakşehir maçına Ümit Öztürk atandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2020 Çarşamba, 12:25
Beşiktaş-Başakşehir maçına o isim atandı
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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu.

9. haftanın derbisi Beşiktaş-Başakşehir maçına Ümit Öztürk atandı.

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler, Galatasaray Kayserispor müsabakasını ise Turgut Doman yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 9. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi:

19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman



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