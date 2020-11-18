Beşiktaş-Başakşehir maçına o isim atandı
9. haftanın derbisi Beşiktaş-Başakşehir maçına Ümit Öztürk atandı.
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu.
9. haftanın derbisi Beşiktaş-Başakşehir maçına Ümit Öztürk atandı.
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler, Galatasaray Kayserispor müsabakasını ise Turgut Doman yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 9. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi:
19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
Video Haberler
- İstanbul'da baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
- Tehdidin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken video
- Sokağa çıkma yasağı yorumu gündeme oturdu!
- Canlı yayında Erdoğan'ın başdanışmanına sert sözler!
- Altaylı: Devletimiz bizi mi kandırıyor?
- İbretlik görüntü! Çığlık attı, mahalleyi ayağa kaldırdı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- CHP'li Altay'dan Alaattin Çakıcı'ya TBMM'de sert tepki
- CHP'li Özkoç, sarayın israf görüntülerini paylaştı
- Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı var
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi