Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının hakemleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2021 Pazartesi, 10:02
Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi belli oldu
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın Vodofone Park'ta Başakşehir'i ağırlayacağı maçta Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Alex Taşçıoğlu ve Erdem Bıyık üstlenecek.

Diğer yarı final müsabakası Antalyaspor - Alanyaspor maçını ise Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Murat Ergin Gözütok yapacak. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler