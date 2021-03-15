Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

15 Mart 2021 Pazartesi, 10:02

Beşiktaş'ın Vodofone Park'ta Başakşehir'i ağırlayacağı maçta Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Alex Taşçıoğlu ve Erdem Bıyık üstlenecek.

Diğer yarı final müsabakası Antalyaspor - Alanyaspor maçını ise Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Murat Ergin Gözütok yapacak.