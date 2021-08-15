Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Marcelo açıklaması

15 Ağustos 2021 Pazar, 12:23

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son günlerde sosyal medyada ortaya çıkan Marcelo'nun Beşiktaş'a transfer olacağı iddiasını Cumhuriyet.com.tr'den Hasan Hüseyin Alimoğlu'na değerlendirdi.

Bir televizyon kanalında Beşiktaş'ın Marcelo'ya teklifte bulunduğu iddia edilmiş ve bu iddia sosyal medyada gündem olmuştu.

ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA

Marcelo transferinin gerçekliğini sorduğumuz Başkan Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı yıldızın gündemlerinde olmadığını açıkladı. Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Başkan Çebi, Marcelo ile ilgilenmediklerini ifade etti.

MARCELO KİMDİR?

Marcelo, profesyonel futbol hayatına 2002 yılında Fluminense takımında başladı. 3 sezon boyunca takımın bazı kategorilerinde yer aldıktan sonra A takıma yükseldi. Alt yapıda kendini gösterdikten sonra A takıma çıkıp ilk maçına 2005-2006 sezonunda başladı. Bir sezon forma giydiği takımda 30 maçta forma giydi ve bu maçlar 6 gol attı. İlk sezonunda birçok maçta forma giymesi ile dikkatleri üzerine çeken Marcelo, bu performansı ile İspanyol kulüplerinden Real Madrid ile görüşmelere başladı ve 2006-2007 sezonun başında takımı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İlk sezonunda takımı ile beraber 6 maça çıktı ve La Liga şampiyonluğu kazandı. 2007-2008 sezonunda takımı ile 30 maça çıktı ve bir kez daha La Liga’yı kazanma başarısı gösterdi. 2010-2011 sezonunda ise İspanya Kral Kupası’nı kazandı ve takımı ile o sezon 50 kez forma giyip 5 maçta gol attı. 33 yaşındaki yıldız kariyerinde 539 maça çıktı Marcelo bu maçlarda 41 gol atıp 101 asist üretti.