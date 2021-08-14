Hatayspor ve Kasımpaşa berabere kaldı
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Hatayspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı.
İki takımın da kontrollü başladığı maçın 18. dakikasında konuk takım Kasımpaşa öne geçti. Eysseric, ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta Hatayspor kalecisi Munir’i mağlup etmeyi başardı.
Golden iki dakika sonra Hatayspor’un sağ kanattan gelişen atağında topu önünde bulan Louis’in şutu az farkla auta çıktı.
İlk yarının bitimine 7 dakika kala Emre Çolak’ın kullandığı köşe vuruşunda Hatayspor beraberlik golüne yaklaştı. Emre Çolak’ın ortasında Kamara düzgün bir kafa vuruşu yaparken top direkten döndü.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve ilk 45 dakika Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle tamamlandı.
HATAY İKİNCİ YARIDA EŞİTLİĞİ SAĞLADI
İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor, Kamara ile beraberlik golüne yaklaştı. 49. dakikada Liberyalı oyuncu kaleciyle karşı karşıya kalırken, Harun pozisyonda gole izin vermedi.
Maçın 55. dakikasında Kasımpaşa’da Ben Ouannes, ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı ancak Arda Kardeşler maçı devam ettirdi.
Karşılaşmanın son bölümüne Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle girilirken Hatayspor, 72. dakikada skora dengeyi getirdi.
Saint Louis’in ceza sahası içinde verdiği topuk pasında Lobzhanidze, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1’e geldi.
Beraberlik golünün ardından oyunu rakip sahaya yıkmayı başaran Hatayspor, üstünlük golünü bulamazken Kasımpaşa da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Stat: Yeni Hatay Stadyumu
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Süleyman Özay
Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Riberio, Boudjemaa, Kamara (Dk. 64 Traore) , Emre Çolak (Dk. 64 Lobjanidze), Louis, Diouf (Dk. 88 Bertuğ Özgür Yıldırım)
Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Ben Ouanes, Eysseric (Dk. 77 Travnik), Sadıku (Dk. 86 Doğucan Haspolat), Hajradinovic, Varga (Dk. 77 Ahmet Emin Engin), Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Tırpan), Umut Dilan Bozok (Dk. 81 Jorgensen)
Goller: Dk. 18 Eysseric (Kasımpaşa) Dk. 72 Lobjanidze (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Onur Ergün, Dk. 59 Boudjemaa, Dk. 68 Kamil Ahmet Çörekçi, (Hatayspor) Dk. 32 Ben Ouanes, Dk. 51 Hajradinovic, Dk. 90 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa)
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