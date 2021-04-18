Beşiktaş Belediyesi'nden Ramazan'da da sıcak yemek
Beşiktaş Belediyesi, pandemi sürecinde yürütülen ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek uygulamasını Ramazan’da da sürdürüyor.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, pandemi sürecinde olduğu gibi Ramazan’da da ihtiyaç sahibi komşularına sıcak yemek ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, “hiçbir vatandaşımız kimsesiz değildir, kimsesiz kalmayacaktır” dedi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Gerek pandemi nedeniyle gerekse mübarek Ramazan ayı vesilesiyle dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi her komşumuzun yanında olmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biliyoruz ki bu zorlu süreçleri atlatmanın koşulu dayanışmadır, yardımlaşmadır ve birlikte hareket etmektir.
Pandemi sürecinde Saha Çözüm ekibimizi kurduk. Türkiye’de ilk defa bir belediye ilçe sınırları içindeki bütün ev ve iş yerlerine girdi. Bu kapsamda 93.540 hane 10.816 iş yeri ve kamusal alan ziyareti gerçekleştirdik. Hiçbir komşumuzun yalnız olmadığını tek tek kapılarını çalarak ve anında ihtiyaçlarını karşılayarak gösterdik. Bugüne kadar 14 bin gıda paketi , 432 bine yakın sıcak yemek, 3 milyon maske dağıtımı yaptık.
Günlük sıcak yemek kapasitemizi 5 bin adete çıkardık. Ayrıca ihtiyaç sahibi komşularımıza yardım kolileri de ulaştırmaya devam ediyoruz.
Zor zamanlarda ve mübarek Ramazan ayında dayanışma ve yardımlaşmayı büyütüyoruz. Halkçı, kamucu, toplumcu belediyeciliğin gereğini yapıyoruz. Sosyal devlet, sosyal demokrasi ve sosyal dayanışmanın bu çağın dermanı olduğunu düşünüyor ve bu çerçevede hareket ediyoruz.”
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