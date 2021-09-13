Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem Antonio Mateu Lahoz görev alacak.
Maçta, Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.
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