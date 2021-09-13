Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2021 Pazartesi, 11:25
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem Antonio Mateu Lahoz görev alacak.

Maçta, Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler