Beşiktaş, Can Bozdoğan'ı kiralıyor

24 Ağustos 2021 Salı, 13:45

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu genişletmek için Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kiralıyor.

Köln altyapısında yetişerek 2 sezon önce Schalke'ye transfer olan Can Bozdoğan için kulübüyle anlaşmaya varan siyah beyazlılar, sağlık kontrolü ve resmi imza için futbolcuyu Türkiye'ye davet etti.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralanacak.

KARİYERİNE KÖLN'DE BAŞLADI

2008 yılında Köln'ün altyapısında futbol kariyerine başlayan Can Bozdoğan, 2019 yılında Schalke'ye transfer oldu.

Schalke'nin U19 takımıyla 16 maça çıkan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da Schalke formasını 18 kez giydi ve 2 asist kaydetti.