Beşiktaş ve Trabzonspor, Umut Meraş için kapıştı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 18:51

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Fransız ekibi Le Havre'de forma giyen Umut Meraş'ı transfer etmek istediği biliniyor.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Beşiktaş, sol bek pozisyonuna transfer yapacak. Le Havre, Umut Meraş için 1.5 milyon Avro istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler ise devam ediyor.

Milli futbolcu Umut Meraş, teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyor. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcuya 900 bin teklif etti. Kulüpler arasındaki görüşmeler sonrasında 2 milyon Avro olan bonservis bedeli 1.5 milyon Avro'ya kadar indi. Ayrıca oyuncunun da 1.5 milyon yıllık kazanç beklentisi var.

Umut Meraş bu sezon Le Havre ekibinde 4 maçta 340 dakika süre aldı. Geçen sezon ise 34 maçta 1 gol 1 asistlik katkı yapmıştı. Meraş, Türkiye'de daha önce Bursaspor ve Boluspor formalarını da terletmişti.

1.78 boyundaki Umut Meraş'ın, kulübü Le Havre ile olan kontratı 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla son bulacak. Futbolcu sol bek dışında sol açık mevkisinde de görev alabiliyor.