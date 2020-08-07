Beşiktaş Emre’yi istedi

07 Ağustos 2020 Cuma, 09:25

Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile “Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcu” unvanına kavuşan Emre Demir’e Beşiktaş talip oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu.

Hes Kablo Kayserispor, Emre Demir ile ilgili henüz kararını vermedi.

Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla ligde çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. Emre'nin piyasa değeri ise yaklaşık 1 milyon avro.