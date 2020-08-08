Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı transfere doymuyor
Siyah Beyazlılar iki gün içerisinde toplam 9 basketbolcu ile sözleşme imzaladı.
Basketbol takımında gençleşmeye gitmeye hazırlanan Beşiktaş, 9 yeni basketbolcu ile sözleşme imzaladı.
Genç oyuncular Alperen Şengün, Eray Akyüz, Şehmus Hazer, Hakan Sayılı ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş Erkek Basketbol takımı Egehan Arna, Markell Johnson, De'Jon Davis, Ercan Osmani ve Isaiah Blackmon ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.
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