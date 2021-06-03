PFDK'dan Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına ceza yağdı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş’a şampiyonluk kutlamalarında pandemi kurallarına uymaması nedeniyle para cezası verildiğini açıkladı.
PFDK, Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında pandemi kurallarına uymadığı gerekçesiyle verilen cezalarının onandığını duyururdu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş protokol tribününde yer alan kişilerin sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamaları, oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı 24.000,00 TL para cezası verdiğini duyurdu.
Ayrıca PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 salgını nedeniyle müsabakada uygulanacak tedbirlere uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası verdiğini açıkladı.
PFDK tarafından onan Beşiktaş’ın diğer cezaları şöyle:
“Beşiktaş mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Beşiktaş’ın müsabaka sonrası protokol tribününde bulunan mensuplarının akredite edilmediği yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle F 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Beşiktaş’ın müsabaka sonrası Delegasyon iki ve üç’te bulunan mensuplarının akredite edilmedikleri yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Beşiktaş mensuplarının basın toplantısı esnasında toplantı odasına girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir”
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