Beşiktaş, Francisco Montero transferinde sona yaklaştı

29 Ağustos 2021 Pazar, 11:41

AS gazetesinde yer alan haberde Francisco Montero’ya birçok teklif gelmesine rağmen İspanyol oyuncunun Beşiktaş’la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Haberde, La Liga’dan bazı takımların yanı sıra Galatasaray’ın da Montero’ya teklif yaptığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon da Beşiktaş’ta kiralık olarak oynayan Montero, siyah-beyazlı takımla 17 maça çıkmıştı.



KULÜBÜN KARARINI BEKLEDİ

Haberde, Montero'nun sezon öncesi kampında A takımla çalıştığı ancak kadro planlamasında 5. stoper olması sebebiyle takımdan ayrılmaya karar verdiği ifade edildi.

“TEKLİF YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda "Montero için teklif yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.