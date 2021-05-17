Beşiktaş: "Futbol Beşiktaş oyunudur"
Beşiktaş, hem erkek hem de kadın futbol takımında şampiyonluk yaşamalarının ardından kulübün sosyal medya hesabından "Futbol Beşiktaş oyunudur" paylaşımını yaptı.
Aynı sezon içerisinde hem erkek hem de kadın futbol takımında şampiyonluk yaşayarak Türkiye'de bir ilke imza atan Beşiktaş, sosyal medya hesabından "Futbol Beşiktaş oyunudur" paylaşımında bulundu.
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda son haftaya +2 averajla lider olarak giren Beşiktaş, İzmir ekibi Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek kupayı kaldırmıştı.
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ise, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerek şampiyon olmuştu.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
Futbol BEŞİKTAŞ Oyunudur. #ŞampiyonSensin pic.twitter.com/skUOG9LVOd— Şampiyon Beşiktaş JK (@Besiktas) May 17, 2021
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