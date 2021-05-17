Beşiktaş: "Futbol Beşiktaş oyunudur"

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:20

Aynı sezon içerisinde hem erkek hem de kadın futbol takımında şampiyonluk yaşayarak Türkiye'de bir ilke imza atan Beşiktaş, sosyal medya hesabından "Futbol Beşiktaş oyunudur" paylaşımında bulundu.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda son haftaya +2 averajla lider olarak giren Beşiktaş, İzmir ekibi Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek kupayı kaldırmıştı.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ise, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerek şampiyon olmuştu.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:











