Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe tepkisi

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:26

Fenerbahçe ile olan yakınlığıyla bilinen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından hakkında çıkan "Fenerbahçe'nin işlerine karıştığı" iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, söz konusu paylaşımda: "Fenerbahçe için elimden geldiğince bazı rakip taraftarların bana göre haksız protestolarını göze alarak maddi manevi destekte bulunmaya çalışıyorum ama belli ki bazı kesimler akıllarınca beni karalayıp fitne sokma derdindeler" ifadelerine yer verdi.