Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe tepkisi
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin işlerine karıştığına dair haberleri yalanladı.
Fenerbahçe ile olan yakınlığıyla bilinen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından hakkında çıkan "Fenerbahçe'nin işlerine karıştığı" iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, söz konusu paylaşımda: "Fenerbahçe için elimden geldiğince bazı rakip taraftarların bana göre haksız protestolarını göze alarak maddi manevi destekte bulunmaya çalışıyorum ama belli ki bazı kesimler akıllarınca beni karalayıp fitne sokma derdindeler" ifadelerine yer verdi.
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