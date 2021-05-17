Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe tepkisi

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin işlerine karıştığına dair haberleri yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:26
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe tepkisi
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Fenerbahçe ile olan yakınlığıyla bilinen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından hakkında çıkan "Fenerbahçe'nin işlerine karıştığı" iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, söz konusu paylaşımda: "Fenerbahçe için elimden geldiğince bazı rakip taraftarların bana göre haksız protestolarını göze alarak maddi manevi destekte bulunmaya çalışıyorum ama belli ki bazı kesimler akıllarınca beni karalayıp fitne sokma derdindeler" ifadelerine yer verdi.


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