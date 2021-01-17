Beşiktaş-Galatasaray 11'ler belli, sürpriz isimler sahada
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Larin, Aboubakar
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Arda Turan, Diagne
En Çok Okunan Haberler
- İbo Şov'a katılan isimlere eleştiri yağdı
- Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- Bahçeli seçim sistemi arıyor
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- AKP iletişim politikası
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- İSKİ’den kritik uyarı
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- İbo Şov'a katılan isimlere eleştiri yağdı
- Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- Bahçeli seçim sistemi arıyor
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- AKP iletişim politikası
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- İSKİ’den kritik uyarı