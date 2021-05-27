Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye harcama limiti konusunda kötü haber

27 Mayıs 2021 Perşembe, 17:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Bankalar Birliği’nin ortak çalışması sonucu belirlenen Harcama Limitleri 2020/21 futbol sezonunda rekor kırmıştı. 21 kulüp için belirlenen limit tutarı 3.6 milyar lira olarak kayda geçmişti.

2021/22 sezonu için harcama limitleri henüz açıklanmadı. Ancak daha önce TFF Başkanı Nihat Özdemir’in de belirttiği gibi bu yıl harcama limitleri düşecek. Bunda da hem kulüplerin gelirlerinin azalması hem de sapma payının değişmesi neden olacak. Bu yıl beklenen harcama limiti tutarı yaklaşık olarak 3.1 milyar lira seviyesinde olacak. Eğer TFF kulüplere bu yıl da destek verirse harcama limitleri 200 milyon lira daha arttırabilir. Tüm bu rakamlar kulüplerin futbolcu satışına ve sponsorluk anlaşmalarına bağlı olarak değişkenlik gösterecek.

GALATASARAY'IN HARCAMA LİMİTİ: 374 MİLYON TL

Galatasaray geçtiğimiz sezon 499 milyon liralık harcama limiti ile bu alanda Süper Lig’de ilk sırada yer aldı. Ancak sarı-kırmızılı takımın bu yıl Avrupa geliri ve tribün geliri olmadı. Bu yüzden de gelirleri düştü. Galatasaray’ın harcama limitlerinin de buna paralel olarak düşmesi bekleniyor. Bu düşüş yüzde 25 seviyesinde. Böylece Galatasaray’ın bu yılki harcama limitinin 374 milyon lira bandında olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN HARCAMA LİMİTİ: 307 MİLYON TL

Harcama limitleri konusunda geçtiğimiz sezon yaptığı itirazlar ve anlaşmalar kabul edilen Fenerbahçe 409 milyon liralık harcama limitine sahip olmuştu. Ancak bu limitin bu yıl yüzde 25 düşmesi bekleniyor. Eğer bu düşüş gerçekleşirse Fenerbahçe gelecek sezon 307 milyon liralık limite sahip olacak.

BEŞİKTAŞ'IN HARCAMA LİMİTİ: 304 MİLYON TL

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne direk katılacak olması harcama limitlerini de etkileyecek. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon 338 milyon liralık harcama limitine sahipti. Bu oranın gelecek sezon yüzde 10 düşüşle 304 milyon lira olması bekleniyor.

Kaynak: Ajansspor/Ceyhun Kuburlu